【Mosaic慢慢砌@iM網欄】自從孟德爾遜死後……

一九三六年五月，立於萊比錫布業音樂大廳外已有四十多年的孟德爾遜銅像在納稅官員的命令下被轟然推倒！這是在德國長期仇恨猶太人的行為其中一個例子，而孟德爾遜正是一名猶太人。

在世時，不僅音樂作品受到歡迎，孟德爾遜更是音樂界地位崇高的人，他創辦了著名的萊比錫音樂學院，擔任樂團總監、指揮，他也樂於和年輕音樂家合作，如舒曼和克拉拉夫婦、白遼士、李斯特等。

孟德爾遜的音樂在他去世後依然在歐洲風靡，於是，有一個人按捺不住了，這人就是華格納（Richard Wagner）。他在年輕時還是很欣賞孟德爾遜的，在聽了《芬格爾山洞》序曲後，稱孟德爾遜為「一流的風景畫家」。可是孟德爾遜死後，由平民百姓到富裕階層，由中產階級到宮廷貴族，大家組織合唱團演唱孟德爾遜的合唱聖詩，又或者三五知己，合奏他的室內作品，而樂團的演奏，更是孟德爾遜的作品保持着票房。

許多音樂評論家或歷史學家認為，華格納感覺到，只有減低人們對孟德爾遜的追捧，他的作品才有機會被留意到。在孟德爾遜去世三年後，華格納發表了文章《音樂中的猶太主義》，表達個人對猶太人的排斥反感，他覺得猶太人對拿揑歐洲語言的不準確，不能在音樂中表達真正的熱情。而猶太人說話和唱歌無論如何努力將自己的口音卸去，聽起來都好像很粗魯。他也攻擊孟德爾遜的音樂甜美而沒有深度, 如內在的死亡。

華格納也是一個民族主義者，他和一批志同道合的音樂家、作家不斷抨擊孟德爾遜及其他猶太音樂家或詩人，不只在德國，還在英國及其他歐洲國家。令孟德爾遜的音樂雖然還很流行，在音樂界地位卻直線下降。

雖然近年有人為華格納洗白，說他並非反猶太人，只是被希特拉利用。但他的確寫過文章，讚賞俄羅斯殺害猶太人，認為值得仿效，希望猶太人被日爾曼人兩手空空地趕走，沒有住所，沒有家。

的而且確，希特拉是華格納的忠實樂迷，在一些軍隊儀仗中常選用華格納的音樂，以塑造日爾曼音樂的典範。

一九三六年，孟德爾遜的音樂被判斷為「音樂史上的危險事件」而禁止。孟德爾遜後人也遭到迫害，其家族經營的銀行被清算，有的改名換姓，隱姓埋名，也有的選擇自殺。

孟德爾遜在世時只出版了七十二首作品 ，事實上，他寫了二百七十多首，只因要求太高，而且家境富裕不急於發表，加上早逝，世人仍未能聽到其餘作品。納稅時期他的支持者冒着生命危險把這些遺作偷運到波蘭，又由波蘭偷運到其他地方收藏起來。

二OO八年，萊比錫布業大廳外的孟德爾遜雕像重新被豎立，而他的遺作也被尋回，樂迷又有機會欣賞了。

不過，種族主義在世上消失了嗎？

▲ 圖片說明（網絡圖片）： 被推倒七十二年後，孟德爾遜像又重新被豎立於萊比錫

作者_洪捷簡介： 女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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