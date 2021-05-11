乘聯會：內地4月乘用車零售增12.4%　芯片缺貨影響廠商生產排程

中國乘聯會公布，4月乘用車市場零售達160.8萬輛，按年增長12.4%，較2019年同期亦增長6.5%；新能源乘用車批發銷量18.4萬輛，按年增長214.2%，但按季跌8.7%。

其中，4月新能源乘用車市場方面，上汽、廣汽表現相對較強；批發銷量突破萬輛的企業有上汽通用五菱30602輛、特斯拉中國25845輛，比亞迪25450輛，上汽乘用車13004輛。

乘聯會表示，5月有19個工作日，較去年同期持平，但芯片缺貨干擾廠商生產排程，不利於零售增量。雖然受到芯片短缺的影響，1-4月車市價格促銷基本穩定，個別車型的缺貨漲價現象並不明顯，但值得持續關注。該會又指，3月日本火災等因素的後續影響逐步顯現，芯片供給秩序相對混亂，導致5月的生產增量帶來一定風險。生產偏低導致經銷商庫存建庫難度較大，車型零售推廣策略需要加快調整步伐，不利於5月的產銷增量。

相關文章：【大行報告】吉利4月銷售大遜預期 美銀大削目標價4成、瑞信：未受芯片短缺影響

相關文章：伽馬數據：4月中國移動遊戲收入增13.3% 疫情後遊戲產業仍然風光

編輯：區嘉俊