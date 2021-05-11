【本港疫情】港府：全港學校5月24號起恢復全校半日面授課堂

港府今日（11日）宣布，全港學校將於24號起恢復全校半日面授課堂，若個別學校全體教職員定期接受病毒檢測或已接種新冠疫苗，當局會按這些學校的實際情況，考慮容許恢復半天面授課堂，惟上述類型的學校數目不多。

【東京奧運】政府購轉播權供5電視台播放 如取消 可獲全數退款：【下一頁】

另外，政府計劃在中學文憑試結束後，讓學校恢復全校半日面授課堂，學生不會在校內用午膳；教育局提醒學校須根據局方早前發出、已更新的《學校健康指引》和衞生防護中心的《預防2019冠狀病毒給學校的健康指引》，切實執行各種抗疫措施，為恢復面授課堂預先做好準備。

【天文現象】本月26日將出現月全食 或成為全年最大的滿月（附最佳賞月時間表）：【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐