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【本港疫情】港府：全港學校5月24號起恢復全校半日面授課堂

環球政經 18:51 2021/05/11

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港府今日（11日）宣布，全港學校將於24號起恢復全校半日面授課堂，若個別學校全體教職員定期接受病毒檢測或已接種新冠疫苗，當局會按這些學校的實際情況，考慮容許恢復半天面授課堂，惟上述類型的學校數目不多。

【東京奧運】政府購轉播權供5電視台播放 如取消 可獲全數退款：【下一頁

另外，政府計劃在中學文憑試結束後，讓學校恢復全校半日面授課堂，學生不會在校內用午膳；教育局提醒學校須根據局方早前發出、已更新的《學校健康指引》和衞生防護中心的《預防2019冠狀病毒給學校的健康指引》，切實執行各種抗疫措施，為恢復面授課堂預先做好準備。 

【天文現象】本月26日將出現月全食 或成為全年最大的滿月（附最佳賞月時間表）：【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

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