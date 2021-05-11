【大行報告】吉利4月銷售大遜預期　美銀大削目標價4成、瑞信：未受芯片短缺影響

▲ 吉利4月銷售大遜預期 美銀大削目標價4成、瑞信：未受芯片短缺影響

吉利汽車 （00175） 4月銷量按年下跌4%至10萬輛，遜於市場預期，也遜於內地汽車市場整體銷量增7%。美銀證券最新大削目標價逾4成至17元，料吉利汽車芯片短缺情況較預期嚴重，料第二、三季芯片短缺會惡化，吉利汽車同期又需要增加銷售開支，為新電動車品牌「極氪（Zeekr）」發展，因此將評級由「買入」連降至「跑輸大市」。

美銀證券最新目標價為17元，較前一目標價30元，低43%。吉利今日股價最多跌8%，全日跌6%至17.98元，見逾半年低位，成交18億元。

吉利汽車4月銷量轉跌 長汽銷量續增14%，可見【下一頁】

瑞信報告就相對樂觀，認為吉利今年餘下時間尚有力追上全年銷售153萬輛的目標，相當於5月至12月銷量按年增9%，主要看好吉利年內尚有4款新車推出市場。

瑞信分析，內地乘用車4月總銷量按年增7%，吉利表現明顯跑輸，主要受累於低價產品表現疲弱，但高價產品維持高增長，如SUV車型博越、繽越分別按年增18%和30%，合資品牌「領克」更增87%，而去年推出的中檔轎車「星瑞」銷售逾一萬輛，佔公司銷量一成。

芯片供應上，瑞信也未如美銀悲觀，該行指出吉利4月汽車產量較批發銷量多出16%，認為吉利在芯片供應未有太大壓力。該行續予吉利跑贏大市評級，目標價27元。

相關文章：

【電動車】百度吉利合資車企「集度汽車」料未來5年投入500億人幣 首架電動車3年內面世 百度升逾1%

【大行報告】花旗：吉利新電動車「極氪001」性能勝Tesla Model 3

編輯：麥德銘