  • 31°C
香港時間 : 2021511日 (二) 16:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】吉利4月銷售大遜預期　美銀大削目標價4成、瑞信：未受芯片短缺影響

股市 16:19 2021/05/11

分享：

吉利4月銷售大遜預期　美銀大削目標價4成、瑞信：未受芯片短缺影響

吉利汽車 （00175） 4月銷量按年下跌4%至10萬輛，遜於市場預期，也遜於內地汽車市場整體銷量增7%。美銀證券最新大削目標價逾4成至17元，料吉利汽車芯片短缺情況較預期嚴重，料第二、三季芯片短缺會惡化，吉利汽車同期又需要增加銷售開支，為新電動車品牌「極氪（Zeekr）」發展，因此將評級由「買入」連降至「跑輸大市」。

美銀證券最新目標價為17元，較前一目標價30元，低43%。吉利今日股價最多跌8%，全日跌6%至17.98元，見逾半年低位，成交18億元。

吉利汽車4月銷量轉跌 長汽銷量續增14%，可見【下一頁】

瑞信報告就相對樂觀，認為吉利今年餘下時間尚有力追上全年銷售153萬輛的目標，相當於5月至12月銷量按年增9%，主要看好吉利年內尚有4款新車推出市場。

瑞信分析，內地乘用車4月總銷量按年增7%，吉利表現明顯跑輸，主要受累於低價產品表現疲弱，但高價產品維持高增長，如SUV車型博越、繽越分別按年增18%和30%，合資品牌「領克」更增87%，而去年推出的中檔轎車「星瑞」銷售逾一萬輛，佔公司銷量一成。

芯片供應上，瑞信也未如美銀悲觀，該行指出吉利4月汽車產量較批發銷量多出16%，認為吉利在芯片供應未有太大壓力。該行續予吉利跑贏大市評級，目標價27元。

相關文章：

【電動車】百度吉利合資車企「集度汽車」料未來5年投入500億人幣　首架電動車3年內面世　百度升逾1%

【大行報告】花旗：吉利新電動車「極氪001」性能勝Tesla Model 3

編輯：麥德銘

港股 大行報告 吉利汽車（00175） 晶片 目標價

上一篇文章

【TSLA】中美加征關稅餘波　傳Tesla暫停上海工廠買地計劃

下一篇文章

【美團股價】美團十連跌高位累跌逾四成　美團何時才見底？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】京東物流最快5月中招股、估值達4500億　連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流最快5月中招股、估值達4500億　連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）