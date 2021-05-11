【大行報告】滙豐維持永利澳門目標價不變　料業務5月及6月份將復甦　指其目前估值屬合理水平

滙豐研究發表報告指，永利澳門(01128) 首季經調整後物業EBITDA達約4,400萬美元，按年增長49%，按季增長11%，超該行預期。



期內由於永利皇宮轉碼數按季下跌22%，公司整體貴賓廳轉碼數亦下跌13%；中場收入按季下跌7%，表現較同業遜色，亦低於該行預測的按季增長8%，管理層認為今年開局表現相對較弱。回顧過去「五一」假期，永利貴賓廳業務僅恢復至2019年同期的25%至30%，整體中場表現則回復至2019年同期的約76%；酒店出租率達到93%，零售收入亦較2019年增長80%。

管理層有信心集團業務將在5月及6月份復甦。惟該行認為，訪澳旅客量增長，與同行相比永利澳門受惠較少，維持「持有」評級及目標價15.5元不變，仍指出目前估值屬合理水平。

大行對永利澳門評級及目標價：

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