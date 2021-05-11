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【職場熱話】公司發電郵出獎金 誰知道內有乾坤 引起員工怒火

理財智慧 17:33 2021/05/11

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疫情下工作十分辛苦，生怕有一天就被公司裁員了。而在艱難的日子中，員工最想聽到的就是加薪、出花紅的消息。英國一家鐵路公司發電郵給員工，稱將發放獎金，誰知道點開電郵卻內有乾坤，引起員工怒火。

西米蘭德火車公司（West Midlands Trains）日前發電郵給2500名員工，內容寫着為了感謝員工在艱苦的疫情下工作，執行長決定給每人一筆獎金。電郵亦附有執行長的完整感謝信的連結。

【職場熱話】辦公室裏無真友情 慘被上司疏遠 網民：只係一場辦公室政治戲【下一頁

但是員工點開連結才發現網站並不是感謝信，而是寫着「釣魚網站模擬測試」和IT部的留言：「為了讓你點開這網站，我們使用了假的感謝和獎金承諾」。

鐵路工會總幹事指，這是西米火車公司的一個憤世嫉俗及令人震驚的愚蠢行為，他們旨在欺騙為了各方市民仍能在疫情中出行而努力的前線員工。

【職場熱話】出糧當天遇車禍 公司找藉口不發薪 網民：爛公司沒有存在的價值【下一頁

西米蘭德火車公司發言人表示，電郵中已清楚寫明了是一個釣魚測試，而所有收信人都是知道的。再者，收信人也不是前線員工，而是管理層級別，在辦公室裏工作的人。至於為什麼釣魚網站模擬測試會選擇用獎金來讓人點開連結，他指真正的網絡犯罪會利用現實因素，所以這個做法是有意義的。

但鐵路工會總幹事就指，公司必須為他們的行為負責。而且他們完全可以用別的藉口來進行測試，提供虛假的獎金給辛苦工作的員工，令人難以置信！

【延伸閱讀】1823請助理營運客戶服務主管 月薪1.8萬至2.1萬 主要處理市民查詢或投訴【下一頁

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責任編輯：張瑋婷

鐵路 米蘭 英國 裁員

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