【職場熱話】公司發電郵出獎金 誰知道內有乾坤 引起員工怒火

疫情下工作十分辛苦，生怕有一天就被公司裁員了。而在艱難的日子中，員工最想聽到的就是加薪、出花紅的消息。英國一家鐵路公司發電郵給員工，稱將發放獎金，誰知道點開電郵卻內有乾坤，引起員工怒火。

西米蘭德火車公司（West Midlands Trains）日前發電郵給2500名員工，內容寫着為了感謝員工在艱苦的疫情下工作，執行長決定給每人一筆獎金。電郵亦附有執行長的完整感謝信的連結。

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但是員工點開連結才發現網站並不是感謝信，而是寫着「釣魚網站模擬測試」和IT部的留言：「為了讓你點開這網站，我們使用了假的感謝和獎金承諾」。

鐵路工會總幹事指，這是西米火車公司的一個憤世嫉俗及令人震驚的愚蠢行為，他們旨在欺騙為了各方市民仍能在疫情中出行而努力的前線員工。

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西米蘭德火車公司發言人表示，電郵中已清楚寫明了是一個釣魚測試，而所有收信人都是知道的。再者，收信人也不是前線員工，而是管理層級別，在辦公室裏工作的人。至於為什麼釣魚網站模擬測試會選擇用獎金來讓人點開連結，他指真正的網絡犯罪會利用現實因素，所以這個做法是有意義的。

但鐵路工會總幹事就指，公司必須為他們的行為負責。而且他們完全可以用別的藉口來進行測試，提供虛假的獎金給辛苦工作的員工，令人難以置信！

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責任編輯：張瑋婷