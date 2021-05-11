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【上車盤】港島上車不用400萬　業主叫價398萬仲有價講　柴灣仁樂大廈388萬沽

股樓投資 16:03 2021/05/11

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上車盤一向備受追捧，若不介意物業樓齡稍舊，港島區低於400萬元物業仍有選擇。美聯物業上東-東大街分行聯席區域經理周永業表示，柴灣仁樂大廈一個單位叫價不用400萬元，買家講價後更以388萬元承接，成功上車。 

【延伸閱讀】【天台靚景】普通分層單位價買到頂層特色戶　上車客666萬筍價購采葉庭連天台單位【下一頁

采葉庭天台特色戶風景圖片︰

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周永業稱，成交單位為柴灣連城道仁樂大廈B座中層O室，實用面積約290呎。原業主開價約398萬元，議價後減10萬元，即約2.5%，終以約388萬元成交，實用呎價約13,379元。他指出，雖然物業樓齡約有48年，但由於備有細單位及涉及銀碼較細，故亦受到不少用家垂青，尤其是上車客。 

據了解，原業主於2017年3月份以約335萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約53萬元，物業升值16%。

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撰文 : 謝昕蕎

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