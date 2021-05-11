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【大行點睇】花旗看好博彩行業 上調5月賭收預測 首選呢3隻股

股樓投資 15:57 2021/05/11

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花旗發布研究報告指，將持續看好澳門博彩行業前景，當中首選金沙中國（01928）、澳博控股（00880）及銀河娛樂（00027）。

澳門年初至今博彩收入數據一覽﹕

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該行指，透過行業渠道了解，澳門5月首9天的博彩收入達45億元（澳門元，下同），日均收益率達5億元，相當於2019年「五一」黃金周時期的45%，並高於上月日均博彩收入2.8億元，表現較預期強勁。隨著訪澳內地旅客增加，該行進一步上調澳門5月博彩收入預測，由95億元升至100億元，即5月餘下日子的日均博彩收入預計仍可達2.5億元。

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記者：郭秀慧

澳門 經濟 博彩 澳博控股（00880） 銀河娛樂（00027） 行業

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