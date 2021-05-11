【新股IPO】順豐房託2191今午截飛 擬以每股4.98元定價

順豐房託（新上市編號：02191）今日中午已截飛，招股期間反應淡靜，有消息指，公司決定以每股4.98元定價，高於招股價範圍的中間價4.92元定價，集資約25.89億元；其招股價範圍介乎4.68至5.16元；以每手1,000個基金單位，入場費為約5,211.99元。，將於下周一（17日）掛牌。

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順豐房託是次招股共發行5.2億個基金單位，引入中國東方資產管理及加拿大投資基金CI Global Asset Management兩名基石投資者。

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記者：張以正