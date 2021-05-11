Apple收集香港街景 擬推出「環視四周」功能

Apple於iOS 13改革了其地圖服務，在其應用程式增加更多服務，引入「環視四周」功能，與Google Map街景相似。Apple宣布, 在5月至7月期間將在香港進行圖片及影像收集，這是否意昧着香港將推出環視四周功能？

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Apple在地圖影像收集頁面上顯示，使用街景車進行地景調查，以便收集資料，改善 Apple 地圖並提升「環視四周」功能。同時也會在特定行人專用區以可攜式系統進行收集。頁面又顯示，影像收集會在港九新界，更包括「 Hong Kong – Macao Bridge 」（即港珠澳大橋）。

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Apple強調在進行影像收集時會保障市民的隱私。例如會遮擋「環視四周」功能中發佈影像上的人臉和車牌。但Apple進行影像收集，是否代表香港很快會推出「環視四周」？這就要等待進一步Apple公布的資訊。

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責任編輯：羅浩濂