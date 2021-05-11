【MIRROR宣傳】保誠請Anson Lo及Anson Kong　推廣「1+1=$0」自願醫保（有片）

▲ 保誠夥MIRROR的Anson Lo (盧瀚霆) 及Anson Kong (江熚生) 拍攝全新宣傳短片，推廣「1+1=$0」自願醫保。（保誠提供圖片）

繼滙豐請姜濤宣傳之後，保誠保險亦找來MIRROR成員宣傳。今次保誠夥MIRROR的Anson Lo (盧瀚霆) 及Anson Kong (江熚生) 拍攝全新宣傳短片，推廣「1+1=$0」自願醫保。

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即日起至2021年6月26日前，透過保誠「1+1=$0」推廣活動，「孖住」任何一位家人，無論是父母、舅父母、姨丈母、甚至是未婚夫妻或岳父母，投保任何VHIS自願醫保計劃，均可一起享1年保費全免。保誠提供3款自願醫保計劃選擇，包括保誠自願醫保尚賓計劃、保誠靈活自主醫保計劃及保誠自主醫保計劃。（宣傳片按此）

保誠同時舉辦「Mirror Face撞樣大比拼」比賽，首3名相貌最相似的參賽者可獲贈$5,000電器現金禮券，而第4至10名則可獲HK$3,000電器現金禮券。

參賽方法：

1. 於Prudential Hong Kong Facebook 帖文留言區位置，上載與家人或朋友相似的照片，並且標籤兩位朋友；或

2. 上載與家人或朋友相似的照片至參賽者自己的Instagram帳號，於帖文上加上hashtag #MirrorFace撞樣大比拼，標籤@prudential.hongkong 及兩位朋友，並將帳號設定為公開；或

3. 下載Pulse ，點擊「我的群組」並加入「Mirror Face撞樣大比拼」，於「建立帖子」上載相片及加上hashtag #MirrorFace撞樣大比拼

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責任編輯：朱悅瀅