伽馬數據：4月中國移動遊戲收入增13.3% 疫情後遊戲產業仍然風光

▲ 內地移動遊戲市場實際銷售收入179.06億元人民幣，按月下跌4.5%，按年則增長13.3%。

獨立研究機構伽馬數據（CNG）指，今年4月內地移動遊戲市場實際銷售收入179.06億元（人民幣，下同），按月下跌4.5%，是連續兩個月下跌，按年則增長13.3%。

伽馬數據表示，中國移動遊戲收入走低，主要是因《原神》、《穿越火線：槍戰王者》等頭部產品，以及《提燈與地下城》、《天地劫：幽城再臨》等次新遊戲產品流水回落影響。

報告又指，因疫情緩解，內地玩家更多時間出去戶外娛樂，導致投入遊戲時間減少，雖然如此，但「宅在家」程度仍較去年嚴重，因此4月市場增長率按年仍高達13.3%，說明「疫情緩解後遊戲產業風光不再」的分析並不可靠。

而騰訊 （00700） 旗下的《王者榮耀》以及《和平精英》仍然分別佔據流水測算的第一及第二位。

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記者：梁安琪