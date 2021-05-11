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【ET講股通】梁耀康：唔彈再破底要減倉 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 18:11 2021/05/11

分享：

恒指全日跌581點，報28013點，大市成交1,887億元。

恒指若失守27500 恐下試26000方見支持

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，今天大市呈弱勢，一度失守28000點的重要心理關口，向下突破了短期長方形格局。要留意，首先會下試27800點，若再失守27500點水平，有機會要試26000或25800點方見支持。

對比A股和美股，今日港股相對弱。受PPI數據支持，A股跌轉升，而港股則裂口低開，雖然跌幅一度收窄，但未見太大承接。在外圍沒有明顯負面因素下，若港股明天續低收，要小心會向下調整。

早前造得較好的周期股，今日集體捱沽，要留意是因為投資風格轉變，還是跟隨大市下跌。若是前者，商品短期已累積一定升幅，資金或流入其他股價下跌的板塊。惟從恒生科技指數來看，今日嘗試探底，在低位營造槌頭博反彈，但仍乏力。在龍頭科網股中，以騰訊 （00700） 值搏空間較大。

留意今晚美國科網股表現

假設恒指明天彈不起，預計仍然是受科網股影響，要留意今晚美國科網股表現，若繼續下跌，會拖累香港科網股企不穩，調整幅度會較大。美團 （03690） 若再向下，恐要見220多元水平才有支持。明天是相對關鍵，若恒指彈不起，梁耀康建議持重倉者要考慮減倉。

最後，若大市繼續跌，梁耀康建議可考慮吸納體育用品股、公用類股份及收息股。另外，中國今日公布了人口數據，乳業股炒上，但可能只係短炒，可待調整幅度較深時吼蒙牛 （02319）

【「ET講股通」問股環節，包括：盈富基金、騰訊、舜宇光學、美團、小米、榮昌生物、南方恒生科技、康希諾生物、瑞聲科技、太古B：立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此

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欄名 : ET講股通

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