【樓市故事】不讓愛兒輸蝕　極品好媽全力搵筍盤　追價買樓贈寶貝仔

早前母親節，就有廿四孝媽媽楊太，送了兩個啟德THE HENLEY I單位予兩個乖囡，涉資約1,600萬元，速成城中熱話。事實上，近期屢有父母入市，甚至追價買樓，只為幫忙子女及早上車，以免遲買更貴。

慈母置業故事（見下圖）

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中原地產許偉業說，新葵芳花園D座高層02室，實用面積415平方呎，兩房間隔，去年連租約以680萬元放盤，日前獲買家洽購，買家還價至662萬元，但業主不妥協，最終該買家只好追價6萬元，以668萬元購入單位，實用呎價約16,096元。目前單位仍有租約，月租1.38萬元，以上述購入價，現享約2.5厘的租金回報。

據悉，原業主於2007年10 月以163萬元買入單位，持貨近14年，現帳面獲利505萬元，物業期內升值3.1倍。

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