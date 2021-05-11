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【職場熱話】上司經常問私事 網民「兜圈」不回應 竟被指說話太官腔

理財智慧 17:45 2021/05/11

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辦公室政治的事跡聽不少，如何和同事、上司保持良好關係就是一門大學問。有人覺得公私分明就好，不要太過八掛，保持中立就對了。近日有網民於網上討論區發文，稱和上司吃飯聊天竟被指說話太官腔。

網民經歷：

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不少網民極大反應，指上司太多管閒事，私事他沒必要知道，更直言：「大家只係同事，無需要有其他瓜葛！」亦有人覺得上司在「挖坑」讓樓主跳，如果真的說了私事給上司聽，就會有把柄在他手上，被「吃定」了。

【投資者有共鳴】點解咁多人炒襯股都輸錢 一買就跌一賣就升？【下一頁

不過，有網民覺得上司的意思不是讓樓主多說私事，是在教他做人，指只懂說官腔對上司來說沒有太大價值。樓主應該平時說話不要過於木訥，要試着和上司扮親切，但要注意不說私事，只說公事。

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責任編輯：張瑋婷

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