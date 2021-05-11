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【美團3690】美團調整外賣配送收費規則 　擬按距離、時段等標準收費（附短片）

股市 17:15 2021/05/11

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內媒報道，美團（03690）近日改變外賣配送收費規則。

內媒報道，美團 （03690） 近日改變外賣配送收費規則，把向商家收取的履約服務費細分為距離、下單價格、時段三個部分，而原本的履約服務費則為固定收費。報道指，美團改變收費模式後，或對部分商家收入造成衝撃。美團並未有回應有關報道。

美團今續跌5.3%，下午收報249元，成交額達155.7億。

美團創辦人王興引《焚書坑》詩句，詳情可見﹕【下一頁】

據報道，美團自今年5月起，已在美團外賣的全部直營城市實施新收費規則。在新規則下，美團對於近距離高客單的外賣訂單抽取較低的佣金，而對於遠距離低客單的訂單則抽成較高。

部分商家表示，對於原本以低價外賣取勝，意圖薄利多銷的商家來說，新規則令它們難以取利。有分析指，由於外賣配送的距離被納入收費範圍內，為了保持盈利，低價外賣商家只能夠把接受外賣訂單的範圍限制在比較近範圍以內，導致客流量減少。

佣金為美團主要收入來源，據美團去年業績，美團上季佣金收入錄得191億元（人民幣，下同），佔餐飲外賣業務收入逾8成。

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編輯﹕賴奕羚

美團－W（03690） 美團外賣 外賣 餐飲 服務 港股

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