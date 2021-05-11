【疫市荀工】政府部門1823熱線聘助理客戶服務主管　中學畢業月薪可高達21,810元

▲ 效率促進辦公室為1823熱線招聘助理客戶服務主管（營運），5月24日截止申請。 （資料圖片）

效率促進辦公室為1823熱線招聘助理客戶服務主管（營運），中學畢業及有兩年電話中心工作經驗即可申請，月薪可高達21,810元，5月24日截止申請。

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入職條件只需在香港中學文憑考試5科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績；或在香港中學會考5科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級/E級或以上成績，或具同等學歷。另外要具備兩年電話中心或聯絡中心的全職工作經驗。

助理客戶服務主管（營運）的月薪由18,450元至21,810元不等，視乎申請人的相關經驗而定。受聘人如圓滿完成整個合約期並表現優良更可獲發放約滿酬金。有薪年假為每年10日，如工作表現理想，則可享有不多於4日的額外有薪年假。

職責是透過電話及其他電子途徑，如電郵、傳真及手機程式等，處理公眾的查詢或投訴；協助中心當值經理跟進公衆或政府部門的查詢；指導客戶服務主任工作等。

要注意這是非公務員職位，須輪班工作，包括星期六日、公衆假期、通宵班及不定時工作，亦須在惡劣天氣，包括颱風及黑色暴雨期間工作。申請人可以郵寄或親身遞交方式，將申請表格送達葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場1期10樓效率促進辦公室1823行政及支援組，不能經互聯網遞交申請。

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責任編輯：朱悅瀅