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【買樓抉擇】樓價600萬內之選 深水埗500呎舊樓VS大角咀300呎新盤 網民：住深水埗我寧願死

理財智慧 17:39 2021/05/11

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上車不易，現時樓市暢旺，用最筍價去買性價比最高的單位更難。買樓人士要考慮不同因素，例如位置、價格、風水等，看少一樣也會後悔。近日有網民於網上討論區發文，詢問以500萬至600萬元，買舊樓大單位好還是新樓小單位。

網民經歷：

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有網民覺得深水埗的單位不好住，直言「住深水埗我寧願死,幾方便都係咁話！」因為有不同背景的人都住深水埗，街上環境不好，社區配套又不行，只有一堆菜市場。住新樓可以省下裝修費之餘，又不用擔心將來能不能賣出單位。

【樓市熱話】母親要兒子出錢買她手上的樓 兒子大感困惑 網民：驚你有樓之後唔養佢【下一頁

不過有人覺得舊樓比較實用，例如窗台可以放東西。但是新樓的露台有機會是騙錢手段，牆身厚一點也算在實用面積裏。他指，就算是3XX呎的舊樓單位也能間兩房，同一大小的新樓一房單位感覺上還要小一點。

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責任編輯：張瑋婷

網上討論區 深水埗 上環 風水 大角咀

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