【大行報告】美銀證券將吉利評級由「買入」降至「跑輸大市」　目標價大劈四成　料晶片問題將迎更大挑戰

美銀證券發表研究報告指，據其渠道調查顯示，晶片短缺對吉利(00175)第二、三季的影響或多過原先預期，而該行閱讀長汽（02333）首季業績後，認為通脹及成本提升情況將延續至第三季。另外該行估計吉利銷售及營銷開支將較高，主要因為公司正大力發展新高端新能源車品牌Zeekr。該行將公司評級由「買入」降至「跑輸大市」，目標價由30元大削四成至17元。



美銀證券指公司4月銷售按年跌5%至10萬台，主要因為芯片短缺及去年基數較高，今年首四月公司銷售按年升39%，佔公司2021年銷售目標的28%，差過市場預期，該行認為5月至7月的生產將受到影響，估計情況在第四季前難有改善，加上電動車需要用到更多晶片，料未來一至兩年隨著電動車滲透率提升，車企的芯片管理將有更大挑戰。

大行對吉利評級及目標價：

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