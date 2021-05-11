【東京奧運】政府購轉播權供5電視台播放 如取消可獲全數退款

行政長官林鄭月娥宣布，政府已購入東京奧運電視轉播權，交由本地5間持有電視牌照的廣播機構播放。全港市民可免費收看本屆奧運賽事，為國家和香港運動員打氣。林鄭月娥稱根據合約，東京奧運如受疫情影響不能舉辦，政府所繳費用可獲全數發還。

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林鄭月娥今日出席行政會議前會見傳媒時說，政府首次斥資購入奧運電視轉播權，所涉費用合理，低於過往2屆奧運會由商營廣播機構所付金額；相關費用由藝術及體育發展基金的體育部分撥出。

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5間持有電視牌照的廣播機構已一致同意和支持有關播放安排，包括TVB、ViuTV、奇妙電視3間提供免費電視服務的持牌機構，以及有線電視、Now TV兩間提供收費電視服務的持牌機構，它們均會參與轉播或直播東京奧運賽事。

林鄭月娥指，5間機構無須分擔由政府斥資購買播映權的費用，但須承擔所有轉播東京奧運的製作費。

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