  • 29°C
香港時間 : 2021511日 (二) 20:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日清業績】日清首季盈利下跌6% 投資約1.94億整合設備及建智能生產綫

股樓投資 20:03 2021/05/11

分享：

日清食品 （01475） 公布截止今年3月底止的首季業績，其首季盈利按年下跌6%至9319.5萬元，期內收入9.64億元，按年升9%，不派息。

由於袋裝即食麵銷量減少，日清食品於今年首季的香港收入佔3.36億元，按年少6%，分部業績則下跌44%至2530萬元。至於中國業務方面，受惠即食麵業務的有機增長及分銷業務的貢獻，收入增加19.5%至6.29億元，撇除人民幣升值因素則升11%，而分部業績增17%至9420萬元。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

另外，日清食品亦公布，於香港投資約1.94億元，在大埔工業邨廠房整合生產設備，又投資設新智能生產綫。公司方面指出，會定期檢視生產設備使用率和效率，又指新智能生產綫會使用自動化技術及先進生產技術去提升產能等，從而降低生產成本。至於整合生產設施後亦將提供彈性製造系統，並預計投資的施工期將會於2023年完成。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯:陳子謙

經濟 大埔 食品 香港 日清食品（01475） 日清食品

上一篇文章

【新股IPO】傳樂信最快下半年在港第二上市 集資約2億至3億美元

下一篇文章

【iBond 2021】 金管局明天公布iBond發行事宜 發行至少150億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物