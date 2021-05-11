【日清業績】日清首季盈利下跌6% 投資約1.94億整合設備及建智能生產綫

日清食品 （01475） 公布截止今年3月底止的首季業績，其首季盈利按年下跌6%至9319.5萬元，期內收入9.64億元，按年升9%，不派息。

由於袋裝即食麵銷量減少，日清食品於今年首季的香港收入佔3.36億元，按年少6%，分部業績則下跌44%至2530萬元。至於中國業務方面，受惠即食麵業務的有機增長及分銷業務的貢獻，收入增加19.5%至6.29億元，撇除人民幣升值因素則升11%，而分部業績增17%至9420萬元。

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另外，日清食品亦公布，於香港投資約1.94億元，在大埔工業邨廠房整合生產設備，又投資設新智能生產綫。公司方面指出，會定期檢視生產設備使用率和效率，又指新智能生產綫會使用自動化技術及先進生產技術去提升產能等，從而降低生產成本。至於整合生產設施後亦將提供彈性製造系統，並預計投資的施工期將會於2023年完成。

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責任編輯:陳子謙