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【人口普查】中國2020年總人口數字為逾14.1億人 較10年前增幅5.38%

環球政經 16:10 2021/05/11

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中國國家統計局今日（11日）公布第7次全國人口普查的主要數字，中國內地總人口為14.1178億人，較2010年的13.3972億人，增加了7206萬人，增幅了5.38%，可見中國在人口增長方面有慢速的增加。

【東京奧運】政府購轉播權供5電視台播放 如取消可獲全數退款：【下一頁

據數據顯示，在人口性別比例方面，男性約7.2億人，佔總人口約51%，女性則約6.9億人，佔總人口約49%；在人口年齡分布方面，60歲及以上人口為2.6億人，佔總人口18.7%，其中65歲及以上人口為1.9億人，佔13.5%。

目前為止，中國是全球老年人口最多的國家，預計到2025年60歲及以上老年人口將達到3億，2053年更將達到4.87億人口。同時，15至59歲的勞動年齡人口為8.9億人，佔總人口約63%，和2010年相比，佔人口比重下降近6.8%。

【天文現象】本月26日將出現月全食 或成為全年最大的滿月（附最佳賞月時間表）：【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

人口普查 國家統計局 中國 人口

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