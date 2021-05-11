【人口普查】中國2020年總人口數字為逾14.1億人 較10年前增幅5.38%

中國國家統計局今日（11日）公布第7次全國人口普查的主要數字，中國內地總人口為14.1178億人，較2010年的13.3972億人，增加了7206萬人，增幅了5.38%，可見中國在人口增長方面有慢速的增加。

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據數據顯示，在人口性別比例方面，男性約7.2億人，佔總人口約51%，女性則約6.9億人，佔總人口約49%；在人口年齡分布方面，60歲及以上人口為2.6億人，佔總人口18.7%，其中65歲及以上人口為1.9億人，佔13.5%。

目前為止，中國是全球老年人口最多的國家，預計到2025年60歲及以上老年人口將達到3億，2053年更將達到4.87億人口。同時，15至59歲的勞動年齡人口為8.9億人，佔總人口約63%，和2010年相比，佔人口比重下降近6.8%。

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責任編輯：潘曉豐