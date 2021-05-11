【電動車熱潮】超跑保時捷攻新能源車　力拓大中華市場

▲ 保時捷（中國）汽車銷售有限公司兼保時捷香港有限公司總裁及首席執行官Jens Puttfarcken表示，不少歐洲國家已積極籌備於2025年禁止售賣汽油車輛，電動車成為主流必然是大趨勢。（受訪者提供圖片）

經過去年疫情擾攘的一年，今年疫苗出現，環球經濟或重回正軌，電動等新能源車就非常火熱。保時捷（中國）汽車銷售有限公司和保時捷香港有限公司總裁及首席執行官Jens Puttfarcken表示，不少歐洲國家已積極籌備於2025年禁止售賣汽油車輛，其他國家如中國、英國、日本、法國等亦相繼響應，計劃在2030年至2040年間禁止出售汽油車輛。「這項計劃獲得不少歐洲車廠支持，電動車成為主流必然是大趨勢。」

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中國新車交付量 首季升56%

電動車將是大趨勢，銷售量就可見一斑。Puttfarcken透露，今年第一季公司新車交付量按年升36%，中國地區就是保時捷的最大單一銷售市場。「今年第一季，中國新車交付量按年大升56%，當中的純電動跑車款Taycan的銷量，就已經是去年全年銷量總合。」

Puttfarcken補充，去年歐洲交付的新車中，每3輛保時捷中就有1輛是純電車型或插電式混合動力車型，在保時捷全球市場中，這一比例為17%。

預計到了2025年，純電或插電混動車型將佔保時捷整體銷量的50%，而到了2030年，這一比例將達到80%以上。

預計未來十年，中國市場對電動汽車的需求將會快速增長。Puttfarcken援引數字表示，每交付5輛Cayenne（SUV）車型，就有一款為E-Hybrid車型（採用油電複合動力技術），在華銷售的Panamera（房跑車型）中，也有12%是插電式混合動力驅動。

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1400億投資數碼化轉型

為了加快推動電動化轉型，Puttfarcken表示，公司在產品陣容方面，已在中國地區推出4款純電動Taycan車型，另將有8款Cayenne和Panamera的油電混能車型發售。「今年三月初剛推出的Taycan Cros Turismo，將於今年下半年進軍中國市場，而新一代得Macan亦將電動化，成為保時捷第二個純電動車型系列。」他補充，Macan系列的純電版將會有更多現代和具有科技感的駕駛體驗，預計在2022年底至2023年推出。

面對疫情，保時捷就積極樂觀面對，Puttfarcken稱，新冠疫情雖帶來挑戰非常巨大，但亦為品牌帶來新機遇。「保時捷將繼續關注可持續發展，將在未來5年持續投入150億歐元，用於電動車研發和數碼化轉型。」

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記者：李彥煒