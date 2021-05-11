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【iOS更新】教你點關閉追蹤 美國僅4%iPhone用戶肯被追蹤

環球社會熱點 14:46 2021/05/11

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蘋果（Apple）上月底發布iOS 14.5系統更新，更推出應用程式（App）追蹤透明度功能。

蘋果（Apple）上月底發布iOS 14.5系統更新，更推出應用程式（App）追蹤透明度功能，讓iOS用戶更新後決定是否容許App開發商追蹤。據悉，美國僅有4%的iPhone用戶同意被開發商追蹤，不少人都選擇在更新iOS後關閉追蹤。

蘋果更新iOS 14.5恐惹FB不滿 擋追蹤用戶資料阻廣告 【下一頁】

關閉追蹤詳細教學

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iOS 14.5加入「App追蹤透明度」（App Tracking Transparency）功能，iOS用戶啟用相關功能後，一旦用戶下載或更新任何App，App開發商必須事先徵求用戶許可才可追蹤用戶活動。

Flurry Analytics分析美國250萬使用iOS 14.5的iPhone用戶數據，與全球530萬同類用戶數據比較。結果顯示美國只有約4%的iPhone用戶容許App開發商追蹤私隱，而全球用戶百分比則達到12%。

圖解部分新iOS功能

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iOS 14.5更允許用戶看到有關追蹤要求，你可以選擇「允許」或「要求 App 不要追蹤」。即使用戶不允許App 追蹤活動，仍可使用App的全部功能。據悉，美國有3%的iPhone用戶限制App追蹤，而全球用戶百分比則達到5%。

蘋果iOS 14.5系統加入「App追蹤透明度」，引起科企龍頭Facebook不滿。Facebook 及 Instagram 更通知用戶並要求他們同意追蹤，以協助維持免費服務。

責任編輯：鄭錦玲

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