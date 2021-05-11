【美團3690】上海消保委約談美團拼多多 前者半日再跌逾5%

據上海市消費者權益保護委員會於微信公眾號發布的消息，近日接收的投訴大多與線上平台烡消費爭議有關。故上海市消保委於周一（10日）約談美團（03690）及拼多多（美：PDD）。

美團暫連跌十日，繼昨日跌逾7%後，今日再跌5.6%，報248.2元，成交126.7億元。拼多多昨日亦急跌8.1%，收報122.84美元。

長和旗下港口公司 收購荷蘭鹿特丹貨櫃碼頭 詳情請看[下一頁]

消保委指，美團及拼多多在消費者權益保護方面有多個「突出問題」，需要摒棄唯流量思維，不能憑藉市佔地位提高費用，要維護消費者權益。

消保委指出美團主要存在三大問題，包括取消訂單引發的退款、訂送餐或生鮮蔬菜配送不履約、頁面誤導消費者。上海消保委要求美團需落實平台主體責任，包括完善頁面描述和服務規則、切實履行訂單義務、公平設置與平台商戶的約定與收費、嚴格物流配送時效性及及時研究社區團購等新業務當中遇到的消費者合法權益新問題的解決對策。

【券商點睇】中國4月PPI創三年半新高 下半年還會繼續上？ 詳情請看[下一頁]

而拼多多方面則有六大消費者權益問題，包括商品質量、假冒侵權、強制取消訂單、虛假發貨、售後服務、砍價拉新。消保委則要求拼多多強化對商戶的資質審核，杜絕假冒偽劣產品的上線，要誠信履約，對商家的虛假發貨、強制砍單等行為絕不姑息、嚴肅處置。並要切實保護消費者權益，及時妥善處理消費者的投訴。

美團和拼多多稱，會根據上海消保委的要求進行自查與整肅，並於近日向消保委遞交整改報告。

美團大行目標價一覽：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機