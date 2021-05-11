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【先施賣盤】先施原大股東馬景煊反口不贈2.6億元　內企偉祿入稟追款

股市 14:16 2021/05/11

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百貨股先施 （00244） 去年宣告賣盤予內地企業偉祿集團 （01196） ，收購生枝節。偉祿集團向高等法院入稟，要求頒令先施大股東－主席馬景煊、非執董陳文衛持有的Win Dynamic 立即支付2.6億元款項，同時要求Win Dynamic有法律責任按與原告簽訂合約支付款項，以及支付訴訟成本。

先施去年公告，Win Dynamic去年10月簽訂「不可撤回契據」，Win Dynamic接納其持有6.62億股先施股份要約後，會向先施送贈 Win Dynamic有權向要約人收取的銷售所得款項，涉資約2.6億元。

Win Dynamic於今年2月向先施董事會發信陳述，上述契據受不當影響、威逼及無獨立法律代表下簽訂，宣佈該契據屬無效且即時取消，並聲稱根據香港法例 第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第265D條，該契據屬於一項遜值交易。

先施當時公告，當時馬景煊、陳文衛依然是先施董事，但董事會其他成員有不同意見。先施當時公告，Win Dynamic尚未提供證據以支持該信函中之聲明或其擁有任何權利可終止該契據，不承認該契據屬無效或已被取消。

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