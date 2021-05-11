【新股IPO】傳樂信最快下半年在港第二上市 集資約2億至3億美元

內地金融科技公司樂信（美：LX）擬來港第二上市，據外媒透露，公司計劃最快於今年下半年在香港掛牌上市，初步計劃集資大約2億至3億美元（約15.5億港元至23.3億港元）。

樂信於2013年8月成立，截至去年底樂信用戶數達1.18億，其主要業務包括品質分期購物平台分期樂商城、網絡借貸信息中介服務平台桔子理財以及金融資產開放平台鼎盛資產。公司其後於2017年12月底於美國納斯達克上市。

公司CEO肖文傑曾於去年表示，樂信正研究來港第二上市的可能性。另外樂信的市值大約為15億美元（約116.2億港元）。

【大行點睇】百威亞太首季收入增7成 大華繼顯料消費持續改善 高端化策略助增產品均價 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯:陳子謙