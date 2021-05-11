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【新股IPO】傳樂信最快下半年在港第二上市 集資約2億至3億美元

股樓投資 20:08 2021/05/11

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內地金融科技公司樂信（美：LX）擬來港第二上市，據外媒透露，公司計劃最快於今年下半年在香港掛牌上市，初步計劃集資大約2億至3億美元（約15.5億港元至23.3億港元）。

樂信於2013年8月成立，截至去年底樂信用戶數達1.18億，其主要業務包括品質分期購物平台分期樂商城、網絡借貸信息中介服務平台桔子理財以及金融資產開放平台鼎盛資產。公司其後於2017年12月底於美國納斯達克上市。

公司CEO肖文傑曾於去年表示，樂信正研究來港第二上市的可能性。另外樂信的市值大約為15億美元（約116.2億港元）。

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責任編輯:陳子謙

 

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