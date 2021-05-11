最新公屋平均輪候時間需5.8年 逾10萬非長者人士等上樓

房屋署公布最新公屋申請數目及平均輪候時間，截至2021年3月底，一般申請者的平均輪候時間為5.8年，與政府平均約3年獲首次編配單位的目標逾時近一倍。至於長者一人申請者的平均輪候時間則為3.6年，兩者的平均輪候時間較上一季分別上升0.1年和0.2年，代表平均輪候時間再創新記錄。

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在2021年3月底，約有153,300宗一般公屋申請，以及約100,500宗配額及計分制下的非長者一人申請。

房署提到，去年的編配工作受到新冠肺炎疫情影響，如駿洋邨及暉明邨均未能如期入伙。由於見前整體的編配工作現已恢復正常，包括駿洋邨及暉明邨入伙手續陸續完成，今年首季中獲得編配的一般申請者多達4,000宗，而獲得編配的長者一人申請者，也由上一季的600宗上升至700宗。

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房署解釋，由於不少獲得編配的申請者輪候已久，他們的輪候時間因而反映在最新的平均輪候時間中。



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責任編輯：陳楚琨