【印度疫情】近百具屍體沖上恆河岸邊 疑似新冠肺炎死者

印度第二波新冠疫情稍有緩和，最新單日確診人數稍微回落至32萬，新增新冠肺炎死亡人數亦較之前回落至3,876人。有印度民眾於恆河邊發現疑似新冠肺炎死者屍體，有報道指類似屍體多達過百具。外界估計，現象與因新冠造成的火葬費用上漲有關。

世衛列印度變種新冠病毒為「憂慮」 成全球健康威脅 【下一頁】

印度媒體《印度時報》（Times of India）報道，印度周一（10日）新增329,942宗確診個案，以及3,876宗死亡個案。對比之前數日的高峰，兩項數據明顯回落。印度累計22,992,517人受感染，249,992人因病離世。據悉，印度周一檢測18,501,100人。

印度官員表示，在比哈爾邦（Bihar）及人口最多的北方邦（Uttar Pradesh）交界，發現至少40具屍體被沖至恆河岸邊。有傳媒更指，類似屍體多達過百具。印度官員指這些屍體部分曾被火燒或埋葬，由於多日浸泡水中，已經發脹。印度國家電視台（NDTV）新聞頻道表示，屍體處理手法與當地處理新冠肺炎死者情況相似，所以估計死者的死因或與疫情相關。

印度免費疫苗有排等 自費打針160蚊貴絕全球 【下一頁】

當地傳媒指，由於第二波疫情死亡人數急增，導致印度木材短缺及火葬相關費用上漲。部分家庭無法承擔火葬及舉行喪禮的費用，只能花2,000盧比（約211港元），領回病逝親人屍體後，直接放置在恆河中完成葬禮。

責任編輯：李俊儀