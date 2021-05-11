【Bitcoin】比特幣跌回55000美元 　以太坊跌至3900美元 　印尼擬對加密貨幣交易徵稅

▲ 花旗上周傳出考慮進軍加密貨幣業務消息。

加密貨幣今整體轉跌，比特幣（BTC，Bitcoin）一度跌回54,800位置，截至下午1時，比特幣現報55,290美元，24小時內跌6.3%；以太坊（ETH，Ethereum）跌至3,931美元，24小時內跌4.6%。

至於早前獲Tesla創辦人Elon Musk追捧的狗狗幣（Dogecoin）則繼續下跌，現報0.477美元，24小時內跌10.4%，曾低見0.42美元。

▲ 加密貨幣今整體轉跌。

最新消息指，印尼稅務局發言人宣佈，為增加國家政府收入應對新冠疫情，印尼擬考慮對加密貨幣交易徵稅，有關計劃仍在討論階段。

目前印尼禁止以加密貨幣進行支付，但允許加密貨幣作為商品進行交易。

瑞銀﹕正研究向高淨值客戶提供加密貨幣投資途徑

儘管行情轉跌，但無阻投行繼續全面進場。外電報道指，繼花旗上周傳出考慮進軍加密貨幣業務消息後，傳瑞銀現時亦研究向高淨值客戶提供投資加密貨幣的途徑。

花旗或進軍虛擬貨幣業務，詳情可見﹕【下一頁】

報道引述消息人士指，瑞銀目前正研究關於加密貨幣資產類別的多種備選方案，其中選項包括通過使用第三方投資工具進行投資。不過，由於加密貨幣波動性較大，加密貨幣只會佔客戶總資產的一少部分。

瑞銀近日發表聲明指，目前瑞銀正在密切關注數字資產領域的發展。不過瑞銀強調，該行對支撐數字資產的技術（DLT，分布式賬本技術）較感興趣。

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編輯﹕賴奕羚