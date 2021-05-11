【消費優惠】ELEMENTS圓方推初夏雙重消費賞　消費享高達3,500元獎賞

▲ ELEMENTS圓方推「初夏雙重消費賞」，顧客於商場消費滿指定金額，可享高達$3,500獎賞。（圓方提供圖片）

ELEMENTS圓方帶來連串消費獎賞，包括「初夏雙重消費賞」，即日起至6月27日，顧客於商場即日消費滿指定金額，可享高達$3,500獎賞，包括現金券及禮券。另商場內指定飲品可享買一送一優惠。

【消費優惠】BLOOM夥ELEMENTS圓方推消費獎賞 App內發放回贈毋需排隊

【麥當勞優惠】麥當勞App每星期推200元美食優惠 12元購原味麥炸雞配中可樂

顧客於ELEMENTS圓方以電子貨幣即日單一消費滿$2,000，即可享總值$2,000獎賞，包括$1,000 ELEMENTS圓方餐飲現金券及$1,000商戶禮券；另消費滿$10,000，亦可享總值$3,500 獎賞,包括$800 ELEMENTS 圓方現金券、PREMIERE CINEMAS 電影禮券2張，以及$2,500商戶禮券。

位於ELEMENTS圓方演薈廣場內的食肆，推出歡樂時段餐飲優惠，包括於Joia惠顧指定飲品可享買一送一；於District 8、Pivo Czech Bar、Stormies惠顧指定飲品可享7折；於IZA Izakaya、McSorley’s Brewhouse & Grill、TANGO Argentinian Steak House及魚塘鴨子可以優惠價惠顧指定飲品。

此外，PORTS 1961及LE FIORI已進駐ELEMENTS圓方並為顧客帶來獨家開幕優惠。PORTS 1961 ELEMENTS圓方新店由5月15日起至5月31日，凡購買正價貨品滿$20,000，可獲PORTS 1961限定餐碟套裝；另一新店LE FIORI主打保鮮花藝術品，由即日起至6月30日，凡購買「Fiori Bear With Stem Preserved Rose」可獲9折。

【消費優惠】上水廣場感謝祭1折換紫色iPhone及Switch 大派3,000張電子消費券

責任編輯：朱悅瀅