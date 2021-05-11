【印度疫情】富士康印度工廠傳逾百員工確診產能削逾一半　iPhone生產恐受累

▲ 【印度疫情】富士康印度工廠傳逾半員工確診產能削逾一半 iPhone生產恐受累

印度疫情嚴峻，蘋果iPhone生產亦受波及。路透引述消息人士報道，受累員工確診，富士康（台：2317）印度工廠產能下跌逾50%。富士康及蘋果未有回應。

郭明錤：蘋果擬2023年推出折疊iPhone 料出貨量達1500萬至2000萬部【下一頁】

報道引述指，富士康位於印度南部泰米爾納德邦（Tamil Nadu）、專門生產iPhone的工廠有逾100名員工確診新冠肺炎。富士康已實施了禁止進入的禁令，直至月底。昨日起，員工只能離開，不能進入工廠，逾半產被削減，目前僅維持少部分生產。泰米爾納德邦是疫情最嚴重的地區是之一。當地周一起已全面封城，關閉商店及停止公共交通。

除了富士康，蘋果另一供應鏈緯創日前傳出在卡納塔卡省（Karnataka）戈拉爾縣（Kolar）廠房3名台幹確診感染新冠肺炎，緯創須關閉廠區5天進行全面消毒。

近年來印度政府為推動當地的經濟發展，在土地與稅金方面給予海外產業不少優惠，加上中美關係緊張下，蘋果亦有將產能從中國遷往印度。蘋果3月宣布，已經開始在印度組裝iPhone 12，但鑒於現時印度的疫情仍相當嚴峻，這可能會影響蘋果的部署。外電此前報道，蘋果計劃將中國工廠生產的7%至10%產能遷往印度。

市場研究公司TrendForce周一預測，疫情使第二季度和第三季度印度智能手機產量減少1200萬部，可能導致印度全年智能手機產量同比下降7.5%，並將全球智能手機增長預測由9.4%調低至8.5%。

相關文章：【蘋果vs Facebook】iOS14.5 更新後僅12%用戶允廣告追縱 Facebook前言不對後語

【小米股價】小米歐洲市佔超越蘋果曾漲5% 淡化印度疫情影響？（附短片）

編輯：吳敏芳

