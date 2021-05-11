【手機電量】DxOMark公布手機電池測試標準　17款熱門手機電池性能排名曝光

▲ 知名評測機構DxOMark近日首度以「電池性能」進行評分，為大眾作為選購各品牌機款的參考指標。

智能手機愈出愈多，大眾除了會因應手機功能及其價錢而作出考慮外，也會留意手機的電池性能。知名評測機構DxOMark近日首度以「電池性能」進行評分，為大眾作為選購各品牌機款的參考指標。

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DxOMark近日針對17款熱門手機，進行電池性能測試的評測，涵蓋中階、高階與旗艦等機型，包括：三星Galaxy M51、Wiko Power U30、OPPO Find X3 Neo、蘋果iPhone 12 Pro Max、華為P40 Lite、小米10T Pro 5G、OnePlus 8T、紅米9等。在經過70項的測試項目、約6.5天的測試時間後，為各機款在「電池性能」進行評測，並綜合排名成績。

DxOMark指出，機構主要以三大測試基準，包括有：電池續航力，即手機滿電可使用時間、充電達80％所花費時間，以及與充電效率，即充滿電所需花費的時間作為主要參考指標。

而根據排行榜，三星中階手機Galaxy M51，意外獲得88分最高分，成為排行榜第一名。成績指出，Galaxy M51配以7,000mAh 超大容量電池，充滿電可提供長達3天1小時的電池續航力。而只需1小時23分就可充電到80％，充滿電的時間則為2小時25分。最終Galaxy M51續航力獲得96分、充電方面獲得61分、效率項目獲得87分。

其次為法國手機品牌Wiko Power U30，獲評86分；第三則是OPPO Find X3 Neo，成績為81分。至於蘋果旗艦手機iPhone 12 Pro Max，則是以78分位居第四名。

至於電池續航力的手機中，續航力第一名則是Wiko Power U30（3天8小時）、充電項目獲得第一的是OPPO Find X3 Neo，充電到80%只需要23分、充到100%只需36分鐘，而效率項目獲得第一的則是蘋果iPhone 12 Pro Max。

DxOMark電池性能排行榜：

手機型號 評分 Samsung Galaxy M51 88 Wiko Power U30 86 Oppo Find X3 Neo 81 Apple iPhone 12 Pro Max 78 Vivo Y20s 75 Huawei P40 Lite 73 XiaoMi Mi 10T Pro 5G 72 OnePlus 8T 71 Motorola Moto G9 Power 70 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Snapdragon) 70 Oppo Find X3 Lite 68 Oppo Find X3 Pro 68 Realme C11 61 Vivo X51 5G 60 Google Pixel 5 58 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos) 57 Xiaomi Redmi 9 54

責任編輯：曾曉汶