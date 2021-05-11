【手機電量】DxOMark公布手機電池測試標準　17款熱門手機電池性能排名曝光

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智能手機愈出愈多，大眾除了會因應手機功能及其價錢而作出考慮外，也會留意手機的電池性能。知名評測機構DxOMark近日首度以「電池性能」進行評分，為大眾作為選購各品牌機款的參考指標。
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DxOMark近日針對17款熱門手機，進行電池性能測試的評測，涵蓋中階、高階與旗艦等機型，包括：三星Galaxy M51、Wiko Power U30、OPPO Find X3 Neo、蘋果iPhone 12 Pro Max、華為P40 Lite、小米10T Pro 5G、OnePlus 8T、紅米9等。在經過70項的測試項目、約6.5天的測試時間後，為各機款在「電池性能」進行評測，並綜合排名成績。
DxOMark指出，機構主要以三大測試基準，包括有：電池續航力，即手機滿電可使用時間、充電達80％所花費時間，以及與充電效率，即充滿電所需花費的時間作為主要參考指標。
而根據排行榜，三星中階手機Galaxy M51，意外獲得88分最高分，成為排行榜第一名。成績指出，Galaxy M51配以7,000mAh 超大容量電池，充滿電可提供長達3天1小時的電池續航力。而只需1小時23分就可充電到80％，充滿電的時間則為2小時25分。最終Galaxy M51續航力獲得96分、充電方面獲得61分、效率項目獲得87分。
其次為法國手機品牌Wiko Power U30，獲評86分；第三則是OPPO Find X3 Neo，成績為81分。至於蘋果旗艦手機iPhone 12 Pro Max，則是以78分位居第四名。
至於電池續航力的手機中，續航力第一名則是Wiko Power U30（3天8小時）、充電項目獲得第一的是OPPO Find X3 Neo，充電到80%只需要23分、充到100%只需36分鐘，而效率項目獲得第一的則是蘋果iPhone 12 Pro Max。
DxOMark電池性能排行榜：
|手機型號
|評分
|Samsung Galaxy M51
|88
|Wiko Power U30
|86
|Oppo Find X3 Neo
|81
|Apple iPhone 12 Pro Max
|78
|Vivo Y20s
|75
|Huawei P40 Lite
|73
|XiaoMi Mi 10T Pro 5G
|72
|OnePlus 8T
|71
|Motorola Moto G9 Power
|70
|Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Snapdragon)
|70
|Oppo Find X3 Lite
|68
|Oppo Find X3 Pro
|68
|Realme C11
|61
|Vivo X51 5G
|60
|Google Pixel 5
|58
|Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos)
|57
|Xiaomi Redmi 9
|54
責任編輯：曾曉汶