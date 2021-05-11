【外資流向】中美利差再度擴大 外資回流買中國債券

美國債息偏軟，觸發中美利差擴闊，外資再流向中國債市，扭轉了3月短暫減持的情況。

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資料顯示，4月境外機構在銀行間債市總增量為581億元（人民幣，下同），同期外資在銀行間市場人民幣債券持有總額達到3.62萬億元。

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究其原因，美國10年期國債息率見頂回落，再次拉闊中美利差，令中國債券的吸引力稍微上升。之前美債息一度升至1.7厘以上，其後回落至1.54厘水平，使得中美利差由最低的140個基點略為回升。

事實上，隨着資金重新流入中國，巧合地，人民幣滙率同時報升，近日兌美元已升至6.42水平，相信外資持續流入，人民幣挑戰6.4關口不是難事。

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記者：林衛