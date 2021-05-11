  • 31°C
香港時間 : 2021511日 (二) 15:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港製造】日清食品斥1.9億大埔建智能生產線　首季盈利跌6%　午後升近3%

股市 14:58 2021/05/11

分享：

【香港製造】日清食品斥1.9億大埔建智能生產線　首季盈利跌6%

日清食品 （01475） 公布，今年首季盈利按年跌6%至9319.5萬元，期內收入增加9%至9.64億元，毛利率維持32.1%，但行政開支、財務成本增加令盈利下跌。日清食品同時公布，在香港投資1.94億元，在大埔工業邨廠房整合生產設備，建議投資新智能生產線。

日清食品午後升2.7%，現報6.05元。

日清食品表示，公司定期檢視生產設備使用率和效率，新智能生產線會使用先進生產技術和自動化技術，提升產能和管理效率，降低生產成本，整合生產設施後將提供彈性製造系統，能夠生產各類產品，並提供額外儲存地方，預計投資的施工期將於2023年完成。

日清食品在今年首季，香港收入佔3.36億元，按年少6%，分部業績就跌44%至2530萬元，主要由於袋裝即食麵銷量減少。中國業務收入就增加19.5%至6.29億元，撇除人民幣升值因素則升11%，分部業績增17%至9420萬元。

相關文章：

【合味道】日清「合味道紀念館」周二起開放入場、門票最低60元　須網上預約

【業績│食品股】日清去年純利3億元多賺兩成　派末期息14.05港仙

編輯：麥德銘

港股 業績公布 日清食品 日清食品（01475） 大埔

上一篇文章

【港股市況】恒生指數跌逾500點二萬八爭持　美團跌幅收窄至半成（不斷更新）

下一篇文章

【新股IPO】新希望服務3658首日招股　孖展現已足額
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【新股IPO】京東物流最快5月中招股、估值達4500億　連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流最快5月中招股、估值達4500億　連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？