【香港製造】日清食品斥1.9億大埔建智能生產線　首季盈利跌6%　午後升近3%

▲ 【香港製造】日清食品斥1.9億大埔建智能生產線 首季盈利跌6%

日清食品 （01475） 公布，今年首季盈利按年跌6%至9319.5萬元，期內收入增加9%至9.64億元，毛利率維持32.1%，但行政開支、財務成本增加令盈利下跌。日清食品同時公布，在香港投資1.94億元，在大埔工業邨廠房整合生產設備，建議投資新智能生產線。

日清食品午後升2.7%，現報6.05元。

日清食品表示，公司定期檢視生產設備使用率和效率，新智能生產線會使用先進生產技術和自動化技術，提升產能和管理效率，降低生產成本，整合生產設施後將提供彈性製造系統，能夠生產各類產品，並提供額外儲存地方，預計投資的施工期將於2023年完成。

日清食品在今年首季，香港收入佔3.36億元，按年少6%，分部業績就跌44%至2530萬元，主要由於袋裝即食麵銷量減少。中國業務收入就增加19.5%至6.29億元，撇除人民幣升值因素則升11%，分部業績增17%至9420萬元。

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編輯：麥德銘