【A股布局】5月國內近90隻新基金待發　機構逆市看好A股？

進入「五窮」月，國內新基金發行又開始活躍起來。資料顯示，5月已發行或待發行的基金數目達89隻，似乎機構投資者逆市看好A股前景。

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WIND數據顯示，由5月6至10日發行的新基金共有40隻，而以5月11日起始申購日算起，目前還有49隻新基金在5月待發。

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這些新基金有三個特點。一是依舊布局於熱門賽道，如科技、生物醫藥及光伏等產業；二是權益類產品再次成為主力，在89隻新基金中，17隻為股票型基金、51隻為混合型基金，佔比76.4%；三是由高人氣的基金經理操盤，如華夏基金及景順長城基金均有明星級經理主理。

業內人士指，目前不少優質股票都有20至30%以上的跌幅，隨着市場由底部逐漸反彈，優質股也迎來布局的時點。中長期來看，當下是配置基金的好時機。

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記者：林衛