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【輝瑞疫苗】意國護士錯手 幫女子1針打6劑

環球社會熱點 13:25 2021/05/11

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新冠疫苗的副作用反應嚇怕不少人，但接種疫苗的人為失誤可能更令人膽戰心驚。意大利一名護士因一時失誤，錯手為一名女子注射過量輝瑞疫苗，劑量更是建議的6倍。幸好女子情況良好，並已出院。事件已匯報至意大利相關部門，初步相信是人為錯誤。

澳洲接種輝瑞疫苗出錯 2長者獲注射高達4倍劑量 【下一頁】

意大利中部托斯卡納（Tuscany）一間醫院的護士，周日（9日）為一名23歲女子接種新冠疫苗時，竟忘記稀釋疫苗原液。直至事後，護士看見仍有5個空針筒才驚覺失誤，錯手幫女子接種整瓶﹑等同建議劑量6倍的輝瑞（Pfizer）疫苗。該女子為同院精神科實習生，她其後接受24小時醫學監察。

涉事醫院發言人賈內利（Daniella Gianelli）周一（10日）表示，女實習生情況良好，未有出現任何病徵，已經出院。但醫生將會繼續監察該女實習生，接受過量疫苗後的免疫反應。賈內利強調，已經就事件展開內部調查，相信「或只是人為錯誤，絕非故意」（maybe just human error, definitively not on purpose）。事件已通報至意大利藥物監察部門。

新加坡有人誤打5倍輝瑞疫苗劑量 接種者情況良好 【下一頁】

意大利4月初通過新例，規定所有醫護人員及藥房工作者必須接種疫苗，以保障醫護人員、患者及高危群體安全。拒絕接種疫苗人士或會被重新安排至後勤崗位，若因工作性質無法重新安排，醫護人員將會被停薪留職。許多人認為法例不符合憲法，已經提出訴訟。意大利近期新增感染人數有所下降。

責任編輯：李俊儀

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