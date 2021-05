【輝瑞疫苗】意國護士錯手 幫女子1針打4劑 （第二版）

新冠疫苗的副作用反應嚇怕不少人,但接種疫苗的人為失誤可能更令人膽戰心驚。意大利一名護士因一時失誤,錯手為一名女子注射過量輝瑞疫苗,劑量更是建議的6倍。幸好女子情況良好,並已出院。事件已匯報至意大利相關部門,初步相信是人為錯誤。

(第二版跟新意大利當局更正誤打4倍劑量,而非6倍)

意大利中部托斯卡納(Tuscany)一間醫院的護士,周日(9日)為一名23歲女子接種新冠疫苗時,竟忘記稀釋疫苗原液。直至事後,護士看見仍有5個空針筒才驚覺失誤,錯手幫女子接種整瓶﹑等同建議劑量6倍的輝瑞(Pfizer)疫苗。該女子為同院精神科實習生,她其後接受24小時醫學監察。

意大利衛生局周二(11日)更正,該女子被誤打4倍,而非6倍劑量。當局表示,誤打4倍劑量的發現十分重要,因為輝瑞曾對接種4倍劑量進行測試。有當地傳媒報道指,涉事女子事後出現頭痛、感到疲累及發冷症狀。該女子暫無意就事件提出訴訟,認為每個人都會犯錯,事情發生並不意味受到傷害。當局表示,涉事護士壓力過大,並確保日後不會發生同類事件。

涉事醫院發言人賈內利(Daniella Gianelli)周一(10日)表示,女實習生情況良好,未有出現任何病徵,已經出院。但醫生將會繼續監察該女實習生,接受過量疫苗後的免疫反應。賈內利強調,已經就事件展開內部調查,相信「或只是人為錯誤,絕非故意」(maybe just human error, definitively not on purpose)。事件已通報至意大利藥物監察部門。

意大利4月初通過新例,規定所有醫護人員及藥房工作者必須接種疫苗,以保障醫護人員、患者及高危群體安全。拒絕接種疫苗人士或會被重新安排至後勤崗位,若因工作性質無法重新安排,醫護人員將會被停薪留職。許多人認為法例不符合憲法,已經提出訴訟。意大利近期新增感染人數有所下降。

責任編輯:李俊儀