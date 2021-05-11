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長和旗下港口公司 收購荷蘭鹿特丹貨櫃碼頭

股樓投資 13:09 2021/05/11

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長和(00001)再於歐洲收購，旗下和記港口荷蘭附屬Hutchison Ports Netherland B.V 向荷蘭APM　Terminals,收購鹿特丹貨櫃碼頭APM Terminal Rotterdam。受跌市拖累，長和中午跌2%收報64.45元。

【5月部署】光證續看好港股全年表現 建議留意稀缺增長股和低估值板塊 本月重點推薦11股  詳情請看 [下一頁]

獲收購碼頭位於ECT  Delta碼頭旁邊，擁有1600米長的深水泊位，並設有13個龍門架吊機。APM Terminals樞紐碼頭主管Rolf Nielsen表示，在過去18個月，交易各方與包括工會等團體合作，促成交易。

和記港口歐洲董事總經理鄭振訓則表示，今次有望加強他們在鹿特丹的碼頭營運，在原有的ECT Delta及Euromax碼頭之外，新增APM　Terminal Rotterdam。

【推介跟進】資源醫藥股落鑊 《每月智勝股》成功貼中復星醫藥江銅 見刊一周分升三成及兩成  詳情請看[下一頁]

除了港口，長和在歐洲亦同時經營基建，電訊和零售業務。

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撰文 : 李尚毅

長和（00001） 港股

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