長和旗下港口公司 收購荷蘭鹿特丹貨櫃碼頭

長和(00001)再於歐洲收購，旗下和記港口荷蘭附屬Hutchison Ports Netherland B.V 向荷蘭APM Terminals,收購鹿特丹貨櫃碼頭APM Terminal Rotterdam。受跌市拖累，長和中午跌2%收報64.45元。

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獲收購碼頭位於ECT Delta碼頭旁邊，擁有1600米長的深水泊位，並設有13個龍門架吊機。APM Terminals樞紐碼頭主管Rolf Nielsen表示，在過去18個月，交易各方與包括工會等團體合作，促成交易。

和記港口歐洲董事總經理鄭振訓則表示，今次有望加強他們在鹿特丹的碼頭營運，在原有的ECT Delta及Euromax碼頭之外，新增APM Terminal Rotterdam。

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除了港口，長和在歐洲亦同時經營基建，電訊和零售業務。

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