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【券商點睇】中國4月PPI創三年半新高 下半年還會繼續上？

股樓投資 12:29 2021/05/11

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國家統計局公布，全國居民消費價格指數（CPI）按年升0.9%，較上月擴大0.5個百分點；工業生產者出廠價格指數（PPI）按年升6.8%，較上月增2.4個百分點。

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由於大宗商品近期升勢凌厲，市場特別關注未來PPI的走向，會否引發政策面的轉變。ING首席經濟學家預計，市場會出現自我實現的行為，即加緊購買，以避免未來大宗商品價格繼續上漲，直至監管當局發出更多警告信號為止。

【推介跟進】資源醫藥股落鑊 《每月智勝股》成功貼中復星醫藥江銅 見刊一周分升三成及兩成，請按【見下頁

光大證券指，全年PPI呈先揚後抑的走勢，高點在7、8月份，但背後不確定性在於大宗商品價格是否出現超預期走高。

事實上，由於市場對PPI上漲預期不足，下游企業已經採取放緩生產節奏的方式對應PPI帶來的衝擊，中海晟融經濟學家張一預期，PPI上漲在短期衝高後，有可能出現回落。

中原銀行首席經濟學家指，上游價格難以傳導至下游，「PPI加速趕頂，已是強弩之末，下半年會逐步回落，需求端不太支撐，下游也消化不了。」

 

【延伸閱讀】券商點睇：中國銀河料疫後修復更利發達經濟體 A股上升動能較外圍弱，請按【見下頁

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記者：林衛

經濟數據表現 國家統計局 中國 PPI CPI

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