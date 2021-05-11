  • 31°C
香港時間 : 2021511日 (二) 15:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】盤點2021年4月強積金最佳基金　最佳一隻賺6.96%

理財智慧 14:48 2021/05/11

分享：

晨星（Morningstar）統計的數據，今年4月表現最佳的基金，在頭10隻排名中，有8隻屬美股基金。排第一位、開局表現最佳的基金為萬通保險的「萬全強制性公積金計劃-美國股票基金美國股票」，回報達6.96%。

以下為MPF基金4月表現：最佳回報頭10名

排名 強積金 強積金組別 回報 (%) (2021/4/1 - 2021/4/30)
1 萬全強制性公積金計劃-美國股票基金 美國股票 6.96
2 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF北美股票基金 6.85
3 恒生強積金智選計劃-自選美國股票基金 5.44
3 匯豐強積金智選計劃-自選美國股票基金 5.44
5 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF歐洲股票基金 歐洲股票 5.34
6 恒生強積金智選計劃-北美股票基金 美國股票 5.21
6 匯豐強積金智選計劃-北美股票基金 5.21
8 中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠北美指數追蹤基金美國股票 5.11
9 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF國際股票基金 環球股票 5.08
10 友邦強積金優選計劃-北美股票基金 美國股票 5.06
*資料來源：晨星（Morningstar）

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯
 

 

DJ 財務自由 歐洲股 股票 經濟 基金 香港 美股 公積金

上一篇文章

【筍工推介】1823請助理營運客戶服務主管 月薪1.8萬至2.1萬 主要處理市民查詢或投訴

下一篇文章

【美團3690】上海消保委約談美團拼多多 前者半日再跌逾5%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數