【MPF】盤點2021年4月強積金最佳基金　最佳一隻賺6.96%

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晨星（Morningstar）統計的數據，今年4月表現最佳的基金，在頭10隻排名中，有8隻屬美股基金。排第一位、開局表現最佳的基金為萬通保險的「萬全強制性公積金計劃-美國股票基金美國股票」，回報達6.96%。
以下為MPF基金4月表現：最佳回報頭10名
|排名
|強積金
|強積金組別
|回報 (%) (2021/4/1 - 2021/4/30)
|1
|萬全強制性公積金計劃-美國股票基金
|美國股票
|6.96
|2
|宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF北美股票基金
|6.85
|3
|恒生強積金智選計劃-自選美國股票基金
|5.44
|3
|匯豐強積金智選計劃-自選美國股票基金
|5.44
|5
|宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF歐洲股票基金
|歐洲股票
|5.34
|6
|恒生強積金智選計劃-北美股票基金
|美國股票
|5.21
|6
|匯豐強積金智選計劃-北美股票基金
|5.21
|8
|中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠北美指數追蹤基金美國股票
|5.11
|9
|宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF國際股票基金
|環球股票
|5.08
|10
|友邦強積金優選計劃-北美股票基金
|美國股票
|5.06
|*資料來源：晨星（Morningstar）
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責任編輯：黎淑雯