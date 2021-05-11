【MPF】盤點2021年4月強積金最佳基金　最佳一隻賺6.96%

晨星（Morningstar）統計的數據，今年4月表現最佳的基金，在頭10隻排名中，有8隻屬美股基金。排第一位、開局表現最佳的基金為萬通保險的「萬全強制性公積金計劃-美國股票基金美國股票」，回報達6.96%。

以下為MPF基金4月表現：最佳回報頭10名

排名 強積金 強積金組別 回報 (%) (2021/4/1 - 2021/4/30) 1 萬全強制性公積金計劃-美國股票基金 美國股票 6.96 2 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF北美股票基金 6.85 3 恒生強積金智選計劃-自選美國股票基金 5.44 3 匯豐強積金智選計劃-自選美國股票基金 5.44 5 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF歐洲股票基金 歐洲股票 5.34 6 恒生強積金智選計劃-北美股票基金 美國股票 5.21 6 匯豐強積金智選計劃-北美股票基金 5.21 8 中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠北美指數追蹤基金美國股票 5.11 9 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF國際股票基金 環球股票 5.08 10 友邦強積金優選計劃-北美股票基金 美國股票 5.06 *資料來源：晨星（Morningstar）

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責任編輯：黎淑雯

