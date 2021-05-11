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【輝瑞疫苗】美國批准青少年接種 最快周四開打

環球社會熱點 12:46 2021/05/11

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美國食品及藥物管理局（FDA）周一（10日）宣布，批准12至15歲青少年接種輝瑞疫苗。

多間藥廠正針對兒童及青少年接種新冠疫苗進行臨床測試，各國也正審批是否讓兒童及青少年接種新冠疫苗。美國食品及藥物管理局（FDA）周一（10日）宣布，批准12至15歲青少年接種輝瑞疫苗，最快可於周四（13日）開打。

接種疫苗注意事項

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美國早前一直只准許16歲以上人士接種新冠疫苗，但輝瑞（Pfizer）3月表示疫苗對12歲至15歲青少年有效率達100%，上月向美國及歐洲監管部門申請批准該年齡群體接種輝瑞疫苗。

美國FDA周一批准12至15歲青少年接種輝瑞疫苗，美國總統拜登（Joe Biden）已要求各州立即向上述年齡群體提供疫苗。

FDA生物製劑評估和研究中心主任馬克斯（Peter Marks）表示，美國疾控中心（CDC）轄下的疫苗接種諮詢委員會（ACIP）顧問小組於周三（12日）開會落實建議後，各州就可為12至15歲青少年接種輝瑞疫苗。

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輝瑞為2,260名12至15歲青少年進行臨床測試，其中2,242人接種輝瑞疫苗，另外18人接種安慰劑。結果顯示所有接種輝瑞疫苗者均沒有染疫，預防新冠肺炎有效率達100%。

美國有向16至17歲青少年提供輝瑞疫苗，但多州上月初只允許該年齡群體當中無高風險人士接種。CDC數據指該年齡群體當中，有近200萬人最少已接種一劑輝瑞疫苗。

專家指出大量12至18歲青少年接種疫苗，有助美國學校適度放寬戴口罩及保持社交距離等防疫措施。

責任編輯：鄭錦玲

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