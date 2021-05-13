  • 30°C
香港時間 : 2021513日 (四) 10:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【輝瑞疫苗】美國批准青少年接種 各地準備開打（第二版）

環球社會熱點 10:35 2021/05/13

分享：

美國食品及藥物管理局（FDA）周一（10日）宣布，批准12至15歲青少年接種輝瑞疫苗。

多間藥廠正針對兒童及青少年接種新冠疫苗進行臨床測試，各國也正審批是否讓兒童及青少年接種新冠疫苗。美國食品及藥物管理局（FDA）批准後，美國疾控中心（CDC）小組也表決通過批准12至15歲青少年接種輝瑞疫苗。

接種疫苗注意事項

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【新冠疫苗】世貿盼12月前解決疫苗專利爭議 【下一頁】

【新冠病毒】已變種逾6,600次 疫苗仍然能應付 【下一頁】

（第二版加入CDC批准詳情及拜登回應）

美國早前一直只准許16歲以上人士接種新冠疫苗，但輝瑞（Pfizer）3月表示疫苗對12歲至15歲青少年有效率達100%，上月向美國及歐洲監管部門申請批准該年齡群體接種輝瑞疫苗。

美國FDA周一（10日）批准12至15歲青少年接種輝瑞疫苗，美國總統拜登（Joe Biden）已要求各州準備向上述年齡群體提供疫苗。

美國CDC轄下的疫苗接種諮詢委員會（ACIP）顧問小組於周三（12日）開會表決，以14票贊成、1票棄權的大比數通過，正式通過各州可為12至15歲青少年接種輝瑞疫苗。

美國總統拜登（Joe Biden）表示，12歲至15歲青少年很快可獲得有效的疫苗，更表示周四（13日）全國會有超過1.5萬間藥房為他們提供疫苗接種服務。

【印度疫情】免費疫苗有排等 自費打針160蚊貴絕全球 【下一頁】

輝瑞為2,260名12至15歲青少年進行臨床測試，其中2,242人接種輝瑞疫苗，另外18人接種安慰劑。結果顯示所有接種輝瑞疫苗者均沒有染疫，預防新冠肺炎有效率達100%。

美國有向16至17歲青少年提供輝瑞疫苗，但多州上月初只允許該年齡群體當中無高風險人士接種。CDC數據指該年齡群體當中，有近200萬人最少已接種一劑輝瑞疫苗。

專家指出大量12至18歲青少年接種疫苗，有助美國學校適度放寬戴口罩及保持社交距離等防疫措施。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【新冠疫苗】世貿盼12月前解決疫苗專利爭議
2021/05/11
【新冠疫苗】世貿盼12月前解決疫苗專利爭議
【新冠病毒】已變種逾6,600次 疫苗仍然能應付
2021/05/10
【新冠病毒】已變種逾6,600次 疫苗仍然能應付
羅馬尼亞傳說古堡變疫苗中心 免費接種兼參觀
2021/05/10
羅馬尼亞傳說古堡變疫苗中心 免費接種兼參觀
【印度疫情】免費疫苗有排等 自費打針160蚊貴絕全球
2021/05/10
【印度疫情】免費疫苗有排等 自費打針160蚊貴絕全球
馬克龍批英美限疫苗出口 呼籲取消限制增產量
2021/05/09
馬克龍批英美限疫苗出口 呼籲取消限制增產量

你可能感興趣

【新冠疫苗】世貿盼12月前解決疫苗專利爭議
11:58 2021/05/11
【新冠疫苗】世貿盼12月前解決疫苗專利爭議
【新冠病毒】已變種逾6,600次 疫苗仍然能應付
18:07 2021/05/10
【新冠病毒】已變種逾6,600次 疫苗仍然能應付
羅馬尼亞傳說古堡變疫苗中心 免費接種兼參觀
17:02 2021/05/10
羅馬尼亞傳說古堡變疫苗中心 免費接種兼參觀
傳染病 疫情 美國 輝瑞（Pfizer，美：PFE） 疫苗 輝瑞 新冠肺炎疫情 拜登 新冠肺炎

下一篇文章

【亞裔歧視】加州8旬亞裔翁遇劫 遭少年推落地搶銀包（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月13日 時間10:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月13日 時間10:00）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招
【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？
【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？
【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬