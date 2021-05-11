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【新冠病毒】世衛列印度變種為「憂慮」 成全球健康威脅

環球社會熱點 12:55 2021/05/11

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印度新冠疫情嚴重，有專家認為疫情與更具傳染力的當地變種病毒有關。世界衛生組織（WHO）周一（10日）表示，將會提升印度變種病毒至「憂慮」級別，指變種病毒已經對全球健康造成威脅，並在周二（11日）發表詳細報告。

【新冠病毒】已變種逾6,600次 疫苗仍然能應付 【下一頁】

WHO專家范柯霍夫（Maria Van Kerkhove）表示，初步數據證實印度變種病毒B.1.617傳染力更強，甚至可能有能力突破部分疫苗保護，因此把印度變種提升至「憂慮」級別（variants of concern）。根據世衛標準，「憂慮」級別變種病毒更具傳染性、導致更嚴重疾病、明顯中和抗體效用或明顯降低治療、疫苗或診斷效果。

目前世衛只把3款變種病毒列為「憂慮」級別，包括英美成為主流的英國變種病毒B.1.1.7﹑首先在南非發現的變種病毒B.1.351，以及在巴西發現的變種病毒P.1。

【Moderna疫苗】增強劑效果顯著 夠對付兩大變種病毒 【下一頁】

不過，范柯霍夫強調研究結果仍然非常初步，需要更多資訊確定印度變種的影響力，而且表明相信新冠疫苗仍然有效。世衛會在周二發表更詳細報告，解釋印度變種病毒。范柯霍夫同時促請大眾繼續做好防疫，不要因為「憂慮」級別變種病毒未於所在區域發現而掉以輕心。

責任編輯：吳漢培

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