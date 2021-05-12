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【新股IPO】新希望服務3658次日招股現抽飛　孖展暫錄1.97億、超購1.1倍

新股IPO 13:11 2021/05/12

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新希望服務3658在香港招股　小米復星貝殼都是基石投資者

以民生服務營運商定位的新希望服務  （新上市編號：03658） 在香港公開招股，集資最多9.4億元。綜合多間券商數據顯示，新希望服務次日孖展暫錄1.97億元，出現輕微「抽飛」，仍超額認購1.1倍，當中富途借出1.15億元、耀才借出5000萬元、輝立證券借2000萬元。新希望服務於5月14日截止公開招股，預期5月25日掛牌。

新希望服務孖展輕微抽飛，但市場消息指，新希望服務國際配售部分已錄得足額認購。

圖看新希望服務招股重點

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新希望服務的業務圍繞物業管理服務、非業主增值服務、 商業運營服務及生活服務，獲得小米 （01810） 、復星國際 （00656） 和貝殼找房（美：BEKE）等旗下公司作基石投資者，合共認購4940萬美元（約3.85億港元）。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯：麥德銘

港股 新希望服務（03658） 復星國際（00656） 小米集團－W（01810） 貝殼找房（美：Beke） 小米 IPO 集資 孖展

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