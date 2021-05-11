【蘋果AirTag】AirTag被破解　黑客可任意竄改網址竊個人資料

▲ 近日德國安全研究員暨YouTuber Stack Smashing在個人Twitter上，示範了AirTag的「不正確使用方式」，引來外界關注。

蘋果最新推出的藍牙追蹤器AirTag又惹爭議！近日德國安全研究員暨YouTuber Stack Smashing在個人Twitter上，示範了AirTag的「不正確使用方式」，引來外界關注。該研究人員發現，只要把AirTag破解，就可以把AirTag NFC預設網址，私自改為連結到惡意的釣魚網站，意味著可利用此管道，入侵用戶的手機裝置。

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據外國媒體SlashGear報道，AirTag已遭德國安全研究人員Stack Smashing成功破解，將能透過特殊方式竄改AirTag經由手機透過NFC導向的網頁內容。Smashing指，如果AirTag遺失時，其他人可以透過iPhone或具有NFC功能的Android手機連接AirTag，並開啟 「found.apple.com」蘋果官方網頁以啟用「遺失模式」，隨即會發出通知與顯示失主的聯絡資訊。

不過現時最有可能是，有人如果在路上撿到來歷不明的AirTag時，便可使用手機NFC感應AirTag。而其後彈出來的網頁並不是提供正確的聯絡資訊，而是經過不法分子竄改的釣魚網頁，有機會使用戶的裝置遭入侵。

報道又指，雖然這情況發生機率並不高，因為這個被破解的AirTag是經過研究人員把內建的微控制器改造後才出現，並非可從遙距控制並入侵AirTag，但此也顯示著，AirTag仍存有資訊安全風險疑慮。

而截至現時，蘋果官方尚未對此作出回應。外媒預計，蘋果在得知事件後，應該會推出軟件更新，以防範AirTag裝置遭入侵。

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責任編輯：曾曉汶