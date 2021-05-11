【異動股】銅業股全線回調 紫金礦業跌7.7% 高盛預計銅價未來仍會走高

▲ 銅價昨日高位回調，今日港股銅業股全線低開

電動車成新能源汽車主要發展趨勢之一，作為電動車主要原料之一的銅，由去年4月起不斷漲價，年內升幅翻倍，昨日再突破歷史新高後回落。今日銅業股全線低開。紫金礦業 （02899） 收報12.28元，跌7.7%，成交19.71億；江西銅業 （00358） 報21元，跌7.7%，成交10.91億；洛陽鉬業 （03993） 收報5.74元，跌7.6%，成交4.47億；五礦資源 （01208） 收報5.83元，跌3.6%，成交1.88億；中國有色礦業 （01258） 報5.13元，跌5.2%，成交3.86億；中國黃金國際 （02099） 報28.2元，跌5.7%，成交7693.8萬元。

高盛發表報告指，繼續看好大宗商品市場，建議投資者可以長倉銅、鋁、原油以及天然氣等。

高盛估計，自今年第二季度起，全球銅市場將會逐步走向更大的供需缺口，預計全球銅庫年底將會達至臨界水平，至2022年，市場將會出現20.1萬公噸的缺口，庫存緊張會繼續支撐銅價走勢。

報告又指，銅仍然是大宗商品中最看好的，預計綠色基建帶來的遠期需求，是推動銅價上漲的主要動力，預計短期內銅價將升至每公噸11000美元，2024年能夠升至每公噸14000萬美元。

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記者：梁安琪