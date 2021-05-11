【視像平台】Zoom調查：三分之二商務用戶　冀結合虛擬及實體營運

▲ Zoom Video Communications, Inc.的「消費者如何在疫情後使用視訊會議提升營運效能」研究顯示，三分之二的商務用戶表示，希望在未來能夠在虛擬和實體業務環境下營運（Zoom提供圖片）

Zoom Video Communications, Inc.今天公佈了一項「消費者如何在疫情後使用視訊會議提升營運效能」研究。調查顯示，三分之二的商務用戶表示，希望在未來能夠在虛擬和實體業務環境下營運，以在工作和生活之間取得平衡及提升靈活性。

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該研究委託Qualtrics於今年3月15至26日進行，獲7,689份回應，揭示全球10個國家的消費者將如何在未來利用視頻通信為生活增添靈活性。教育方面，在疫情期間使用視訊會議進行授課的教育工作者中，大約有一半計劃結合實體和虛擬課堂的授課模式。然而，有部分國家如德國和英國，不少受訪者則較其他國家堅持面對面授課。

醫療方面，雖然有半數受訪者表示，他們曾使用視訊會議進行醫療保健或遙距醫療預約（尤其是美國），但亦有不少受訪者更喜歡接受面對面診症，建立醫生和病人之間良好的互信關係。

此外，大多數受訪者認為，視訊通訊對於消除在疫情期間所產生的孤獨感和孤立感非常有效。以新加坡爲例，超過三分之二（68％）的受訪者同意在疫情下進行的虛擬和遙距活動有助他們與世界保持聯繫，而超過一半（57％）的受訪者表示這些活動有助於改善情緒健康。

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責任編輯：朱悅瀅