  • 31°C
香港時間 : 2021511日 (二) 13:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

今日推介蒙牛乳業 | 昆侖能源、騰訊、中芯國際、港華燃氣、石藥最新部署（立即觀看）

股市 12:57 2021/05/11

分享：

恒生指數中午收報27982點，跌613點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介蒙牛乳業 （02319） ，另亦會分析昆侖能源 （00135） 、騰訊控股 （00700） 、中芯國際 （00981） 、港華燃氣 （01083） 及石藥集團 （01093） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即Whatsapp問股：https://bit.ly/3tW3eH1

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : 石Sir午市閒談

最新專欄文章 更多

石Sir午市閒談 - 今日推介復星醫藥 | 電能、恒生、中移動、西王特鋼、中煤能源最新部署（立即觀看）
2021/05/10
今日推介復星醫藥 | 電能、恒生、中移動、西王特鋼、中煤能源最新部署（立即觀看）
石Sir午市閒談 - 今日推介華潤燃氣 | 國泰、建行、招金礦業、復星醫藥、中國銀行最新部署（立即觀看）
2021/05/07
今日推介華潤燃氣 | 國泰、建行、招金礦業、復星醫藥、中國銀行最新部署（立即觀看）
石Sir午市閒談 - 今日推介招行 | 比亞迪電子、中石化、工行、百威亞太、阿里巴巴最新部署（立即觀看）
2021/05/06
今日推介招行 | 比亞迪電子、中石化、工行、百威亞太、阿里巴巴最新部署（立即觀看）
石Sir午市閒談 - 今日推介中銀香港 | 馬鋼、中滙集團、華潤電力、平保、京信通信最新部署（立即觀看）
2021/05/05
今日推介中銀香港 | 馬鋼、中滙集團、華潤電力、平保、京信通信最新部署（立即觀看）
石Sir午市閒談 - 今日推介中生製藥 | 滙豐、建滔集團、國藥、小米、京東健康最新部署（立即觀看）
2021/05/04
今日推介中生製藥 | 滙豐、建滔集團、國藥、小米、京東健康最新部署（立即觀看）
股票 石藥集團（01093） 港華燃氣（01083） 昆侖能源（00135） 蒙牛乳業（02319） 騰訊控股（00700） 石鏡泉

上一篇文章

【抖音侵權】抖音上訴 直播騰訊《王者榮耀》被判侵權　罰款800萬人民幣

下一篇文章

【香港製造】日清食品斥1.9億大埔建智能生產線　首季盈利跌6%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【新股IPO】京東物流最快5月中招股、估值達4500億　連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流最快5月中招股、估值達4500億　連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）