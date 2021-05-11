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【疫市開店】POP MART進駐銅鑼灣　新店優惠設驚喜禮遇（多圖）

商業 12:03 2021/05/11

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Jonwin International Company Ltd.獨家代理了POP MART（09992），近日進駐銅鑼灣。

玩具銷售有潛力，盲盒玩具更引來玩具迷關注。Jonwin International Company Ltd.獨家代理了POP MART（09992），在近日進駐銅鑼灣，開設新店。

場內設有智能抽盒機ROBOSHOP。新店有售多款盲盒系列，包括DIMOO、MOLLY 、PUCKY、LABUBU、SKULLPANDA、HARRY PORTER、DISNEY等。同時有售其他周邊商品，例如小甜豆系列設有手機充電線、泡面杯、公仔禮盒等。

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消費者現凡選購四個盲盒或以上，即附送DIMOO新款行李牌。為了慶祝新店開幕，由即日起POP MART希慎店，將會送山不同驚喜禮遇，例如LABUBU貼紙、Molly化妝袋、DIMOO環保袋等。

【網上購物】HKTVmall擴充智能櫃自取點　送貨新增偏遠屋苑屋村

另外，玩偶Molly今年15週年，POP MART以Molly15週年為概念，設計了「玩具貨櫃」。場內展示盲盒系列及多個特別版，包括POP MART希慎店限定Molly特別版雙子獸及粉紅豹可動人偶等。同時，更有各款Molly 1:1巨型公仔，以供玩具迷打卡。

責任編輯：馬意文

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